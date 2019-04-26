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МИД Британии осудил решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО

Новости » Политика    26.04.2019 - 03:20
МИД Британии осудил решение Путина о российских паспортах в ОРДЛО
Иллюстративное фото (flickr.com defenceimages)

Подписание указа считают нарушением минских соглашений

Министерство иностранных дел Великобритании осудило подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, которое обнародовано на сайте британского правительства.

В МИД Великобритании отмечают, что такой шаг вписывается в российское поведение, цель которого - угрожать безопасности Украины и подрывать ее территориальную целостность.

Британия считает, что Москва должна сосредоточить усилия на выполнении Минских договоренностей вместо создания новых препятствий на пути реинтеграции этих территорий в Украину.

“Российские чиновники пытаются оправдать это решение приводя гуманитарные причины. Однако, эти общины, которые Россия якобы поддерживает, страдают от последствий конфликта, начатого и разгоряченного Россией и ее прокси-группами. Вместо того чтобы создавать дальнейшие препятствия реинтеграции этих общин в Украину, Россия должна сфокусировать свое внимание на выполнении Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Ранее заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн осудил указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик". Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание.

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