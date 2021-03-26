У Порошенко рассказали, видят ли угрозу для своего рейтинга в последних решениях СНБО

Февральские санкции против Виктора Медведчука и закрытие нескольких связанных с ним телеканалов заставили сторонних наблюдателей заговорить о том, что команда Зеленского взяла курс вправо . Однако ни этот факт, ни дальнейшие решения с более жесткой риторикой президента в отношении Крыма и Донбасса не угрожают рейтингу партии "Европейская солидарность", считают в политсиле.

"Несмотря на то, что они вроде бы стали крениться вправо, наш избиратель к нему не идет. Около 20% - это люди, для которых Зеленский не станет в один миг патриотом. Это не влияет на наше ядро. Но влияет на тот электорат, за который мы собираемся бороться. Это сторонники и "Голоса", и "Батькивщины", и "Слуги народа", - рассуждает один из источников в "Еврослидарности".

Эксперты считают, что, начав наступление на Медведчука и его соратников, президент может подтянуть на свою сторону патриотически настроенного избирателя из Запада и удержать уплывающий Центр. Но в команде пятого президента не видят в этом угрозы и не считают, что таким путем правящая команда может переманить к себе их электорат.

"Это лишь попытки заигрывать с электоральным полем ЕС. Они почему-то не вспоминают, что во время президентства Порошенко эти каналы не принадлежали Медведчуку или перешли в его собственность буквально в последние месяцы. Причем во время выборов они поддерживали именно Зеленского. Думаю, надолго их не хватит. Вряд ли они смогут переманить наших избирателей, при этом они много потеряют в тех регионах, которые пока что нас активно не поддерживали", - сказал РБК-Украина руководитель секретариата "Евросолидарности", нардеп Максим Саврасов.