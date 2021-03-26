У Порошенка розповіли, чи бачать загрозу для свого рейтингу в останніх рішеннях РНБО

Лютневі санкції проти Віктора Медведчука і закриття декількох пов'язаних з ним телеканалів змусили сторонніх спостерігачів заговорити про те, що команда Зеленського взяла курс вправо . Однак ані цей факт, ані подальші рішення з більш жорсткою риторикою президента щодо Криму і Донбасу не загрожують рейтингу партії "Європейська солідарність", вважають в політсилі.

"Попри те, що вони начебто стали хилитися вправо, наш виборець до нього не йде. Близько 20% - це люди, для яких Зеленський не стане в одну мить патріотом. Це не впливає на наше ядро. Але впливає на той електорат, за який ми збираємося боротися. Це прихильники і "Голоси", і "Батьківщини", і "Слуги народу", - міркує одне з джерел в "Євросолідарності".

Експерти вважають, що, почавши наступ на Медведчука та його соратників, президент може підтягнути на свою сторону патріотично налаштованого виборця з Заходу й утримати Центр. Але в команді п'ятого президента не бачать в цьому загрози та не вважають, що таким шляхом правляча команда може переманити до себе їхній електорат.

"Це лише спроби загравати з електоральним полем ЄС. Вони чомусь не згадують, що під час президентства Порошенко ці канали не належали Медведчуку або перейшли у його власність буквально в останні місяці. Причому під час виборів вони підтримували саме Зеленського. Думаю, надовго їх не вистачить. Навряд чи вони зможуть переманити наших виборців, при цьому вони багато втратять у тих регіонах, які поки що нас активно не підтримували", - сказав РБК-Україна керівник секретаріату "Євросолідарності", нардеп Максим Саврасов.