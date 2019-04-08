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У Порошенка розповіли про свою позицію щодо дебатів

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 10:47
У Порошенка розповіли про свою позицію щодо дебатів
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Порошенка переконані, що дебати потрібно провести у кілька раундів

У штабі Петра Порошенка вважають, що проведення дебатів необхідне для президентської команди з технологічної сторони. Про це пише РБК-Україна у своєму матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів".

Зокрема, як повідомило джерело, в команді Порошенка переконані, що в ході дебатів із Зеленським чинний президент зможе отримати перевагу над своїм суперником. З одного боку, це стане для Зеленського виходом в некомфортне для нього середовище серйозних політичних тем, а, з іншого – Порошенко зможе постати перед глядачами набагато більш компетентним претендентом на президентське крісло.

В штабі Порошенка допускають, що зараз команда Зеленського спробує уникнути публічних дебатів, але при цьому розраховують, що дебати все ж відбудуться. "Ми дійдемо до того, що через тиждень по всій країні будуть прапорці "Вова, йди на дебати". Ми доведемо цю історію до абсурду. Йому не залишиться іншого виходу", – розповідає один із членів президентського штабу.

Їх позиція – дебати потрібно провести кілька раундів. За словами спікера передвиборного штабу Порошенка Олега Медведєва, публічна дискусія між кандидатами має пройти, перш за все, за темами, які належать до конституційних повноважень президента.

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

РБК-Україна писало, що голова Національної громадської телерадіокомпанії Зураб Аласанія провів зустріч щодо дебатів між кандидатамиперед другим туром виборів з представниками штабу кандидата в президенти Петра Порошенка.

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