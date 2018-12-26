Порошенко розповів, хто увійде в санкційний список проти РФ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У санкційний список вносяться ті, хто атакували українські кораблі, були причетні до незаконних судових процесів, причетні до затримання українців

Президент України Петро Порошенко розповів, хто увійде в санкційний список України проти Росії. Про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, передає РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Порошенка.

У санкційний список вносяться ті, хто атакували українські кораблі в Керченській протоці, хто були причетні до незаконних судових процесів, до затримання, ті, хто віддавали накази.

"Ми повинні продемонструвати світу рішучість українських дій. Оскільки ми бачимо політичну підтримку і участь Державної думи у цьому процесі, значна кількість депутатів Державної думи, в тому числі від фракцій "Единая Россия", ЛДПР, також рішенням вводяться в санкційний список", - додав глава держави.

За пропозиціями Кабінету міністрів, Служби безпеки України, з урахуванням позиції Верховної ради, також буде застосовано механізм санкцій до підприємств, які в тій чи іншій мірі протидіють Україні, забезпечують військову складову постачання в збройні сили РФ.

Нагадаємо, за словами Порошенка, Україна розширить санкції проти Російської Федерації "вибори" на окупованому Донбасі і агресію в Чорному морі.

Напередодні Росія розширила санкції проти України, доповнивши його ще більш 200 фізосіб, а також декількома компаніями. новий список потрапили нардепи від "Оппоблока" Євген Балицький, Михайло Добкін та Олександр Вілкул, мер Одеси Геннадій Труханов та екс-голова правління "Інтера", гендиректор "112 Україна" Єгор Бенкендорф. Також у список включені українські підприємства "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", ТОВ ТЕП "Вертикаль", "Укрексімбанк", "Перша логістична компанія", ПАТ "Центренерго" і група "ТАС".

Крім того, у списку: перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, нардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко.