Порошенко рассказал о цели своего визита в Брюссель

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам президента, в Брюсселе состоятся чрезвычайно важные решения для Украины

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 12 декабря, отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщается, что перед отлетом Порошенко сообщил о цели своего визита.

"Отбываю с рабочим визитом в Брюссель, где состоятся чрезвычайно важные решения для Украины. Буду бороться за то, чтобы они были наполнены реальным и конкретным содержанием", - сообщил он.

Порошенко отметил, что в Украины есть убедительный аргумент для продления санкций против РФ.

"Это и решение, в котором очень сомневались полгода назад, что удастся продлить санкции против РФ. Сейчас я уже твердо настроен на то, что у нас есть более чем убедительный аргумент для того, чтобы санкции были продолжены. Мы должны убедить, чтобы был рассмотрен и принят во внимание и Азовский пакет", - сказал Порошенко.

По его словам, "должно быть так же, как вчера в резолюции Конгресса США, отражена позиция относительно ответственности РФ и определение ее действий как акта агрессии против Украины и как попытки оккупации Азовского моря и Керченского пролива".

"Нам сейчас надо делать максимум из того, что от нас зависит. С одной стороны для того, чтобы резко усилить возможности Вооруженных сил Украины. А с другой стороны - укрепить международную солидарность вокруг Украины для того, чтобы агрессор четко понимал, что чем больше будет агрессивных действий, тем больше будет ответственность и тем больше заплатит Российская Федерация как страна-агрессор за совершенно безответственные агрессивные действия по отношению к нашему государству", - подчеркнул глава государства. По его словам, именно это будет предметом переговоров в Брюсселе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО в четверг, 13 декабря 2018 года.

Отметим, что Порошенко проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.