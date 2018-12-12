Порошенко розповів про мету свого візиту в Брюссель

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами президента, в Брюсселі відбудуться надзвичайно важливі рішення для України

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12 грудня, відбув з робочим візитом до Брюсселя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу глави держави.

Повідомляється, що перед відльотом Порошенко повідомив про мету свого візиту.

"Відбуваю з робочим візитом до Брюсселя, де відбудуться надзвичайно важливі рішення для України. Буду боротися за те, щоб вони були наповнені реальним і конкретним змістом", - повідомив він.

Порошенко зазначив, що України має переконливий аргумент для продовження санкцій проти РФ.

"Це і рішення, в якому дуже сумнівалися півроку тому, що вдасться продовжити санкції проти РФ. Зараз я вже твердо налаштований на те, що у нас є більш ніж переконливий аргумент для того, щоб санкції були продовжені. Ми повинні переконати, щоб був розглянутий і прийнятий до уваги і Азовський пакет", - сказав Порошенко.

За його словами, "має бути так само, як вчора в резолюції Конгресу США, відображена позиція щодо відповідальності РФ і визначення її дій як акту агресії проти України як спроби окупації Азовського моря і Керченської протоки".

"Нам зараз треба робити максимум з того, що від нас залежить. З одного боку для того, щоб різко посилити спроможності Збройних Сил України. А з іншого боку – зміцнити міжнародну солідарність навколо України для того, щоб агресор чітко розумів, що чим більше буде агресивних дій, тим більша буде відповідальність і тим більше заплатить Російська Федерація як країна-агресор за абсолютно безвідповідальні агресивні дії по відношенню до нашої держави", - підкреслив глава держави За його словами, саме це буде предметом переговорів у Брюсселі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО в четвер, 13 грудня 2018 року.

Зазначимо, що Порошенко проведе ряд зустрічей з керівництвом ЄС і НАТО з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі і Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв'язку з російською агресією на Донбасі.