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Порошенко рассказал о следующих шагах в случае его переизбрания

Новости » Политика    10.04.2019 - 18:58
Порошенко рассказал о следующих шагах в случае его переизбрания
Фото: Петр Порошенко (Николай Лазаренко)

По его словам, за 5 лет его команда продемонстрировала эффективность по защите либеральных ценностей

Президент Украины Петр Порошенко рассказал про свои следующие шаги в случае его переизбрания на пост президента. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил президент Украины.

По его словам, за 5 лет его команда продемонстрировала эффективность по защите либеральных ценностей.

"Когда меня будет переизбрано, в первую же неделю должен пройти саммит. В повестку дня этого саммита эти вопросы. На Нормандском саммите будут вынесены несколько вопросов, в частности вопрос относительно украинских моряков", - заявил Петр Порошенко.

"Вторая позиция - мы должны немедленно перейти к внедрению безопасного компонента минских договоренностей. Третье - выведение за пределы территории Украины тяжелого вооружения. Четвертая позиция - введение политического компонента", - заявил президент.

Порошенко заявил, что Крым был элементом внутренней политики власти РФ. Он отметил, что на сегодня восприятие россиянами оккупации Крыма кардинально меняется.

"15 миллиардов долларов исключительно из-за санкций потеряла Российская Федерация", - добавил Порошенко.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в избирательном штабе Петра Порошенко назвали своим промахом в первом туре выборов - результаты голосования военных, а также вялое голосование в западных областях. Низкую явку в западных областях в штабе Порошенко объясняют тем, что много украинцев, которые проживают в этом регионе, находятся на работе в соседних странах.

Кроме того, в команде Петра Порошенко не считают безнадежным отставание почти в два раза от кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов.

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