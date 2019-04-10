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Порошенко розповів про наступні кроки у разі його переобрання

Новини » Політика    10.04.2019 - 18:58
Порошенко розповів про наступні кроки у разі його переобрання
Фото: Петро Порошенко (Микола Лазаренко)

За його словами, за 5 років його команда продемонструвала ефективність щодо захисту ліберальних цінностей

Президент України Петро Порошенко розповів про свої наступні кроки у разі його переобрання на пост президента. Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив президент України. 

За його словами, за 5 років його команда продемонструвала ефективність щодо захисту ліберальних цінностей.

"Коли мене буде переобрано, в перший же тиждень має пройти саміт. В порядку денного цього саміту є ці питання. На Нормандському саміті будуть винесені декілька питань, зокрема питання щодо українських моряків", - заявив Петро Порошенко.

"Друга позиція - ми маємо негайно перейти до запровадження безпекового компоненту мінських домовленостей. Третє - виведення за межі території України тяжкого озброєння. Четверта позиція - запровадження політичного компоненту", - заявив президент.

Порошенко заявив, що Крим був елементом внутрішньої політики влади РФ. Він зазначив, що на сьогодні сприйняття росіянами окупації Криму кардинально змінюється.  

"15 мільярдів доларів виключно через санкції втратила Російська Федерація", - додав Порошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у виборчому штабі Петра Порошенка назвали своїм промахом у першому турі виборів - результати голосування військових, а також мляве голосування в західних областях. Низьку явку в західних областях в штабі Порошенка пояснюють тим, що багато українців, які проживають у цьому регіоні, перебувають на роботі в сусідніх країнах.

Крім того, в команді Петра Порошенка не вважають безнадійним відставання майже у два рази від кандидата в президенти Володимира Зеленського в першому турі виборів.

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