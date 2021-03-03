Порошенко рассказал о переговорах с Медведчуком, которые позволили освободить пленных

"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда же, не так трудно было предвидеть, что в будущем мне попробуют выставить за это счет? Потому что тысячи людей находились на то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым", - заявил Порошенко.

Он напомнил, что тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а в целом - тысячи украинцев вернулись из плена домой.

"При этом мы ни разу не нарушили принципа "наиболее ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас Путину выдали Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбитию малайзийского "Боинга", - добавил Порошенко.

Порошенко также отмечает, что в большую политику Виктор Медведчук вернулся в июле 2019 года во время парламентских выборов. В то же время его коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что Путин до президентских выборов никого освобождать не станет.

"Оглядываясь ныне в четырнадцатый год, понимаю, что решение, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где-то аж не экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. Четырнадцатый год - это год сплошных вызовов, от Новороссии - существования государства, от ситуации на фронте - до веерных отключений в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам потребовалось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина", - говорит Порошенко.