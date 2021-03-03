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Порошенко розповів про переговори з Медведчуком, які дозволили звільнити полонених

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко розповів про переговори з Віктором Медведчуком та перебіг звільнення українців, захоплених у полон путінським режимом на окупованих територіях Криму, Донбасу та в Росії.

Про це Порошенко розповів у своєму відеозверненні.

"Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим", - заявив Порошенко.

Він нагадав, що тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом - тисячі українців повернулися з полону додому.

"При цьому ми жодного разу не порушили принципу "найбільш цінних для Росії злочинців не видавати". Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського "Боїнга", - додав Порошенко.

Порошенко також наголошує, що у велику політику Віктор Медведчук повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Водночас його комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане.

"Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне - тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік - то рік суцільних викликів, від Новоросії - до існування держави, від ситуації на фронті - до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна", - говорить Порошенко.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що слідче управління СБУ розслідує дві справи щодо Медведчука і Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.

В кінці лютого ВАКС наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука".

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Новини України Порошенко ПетроВіктор Медведчук
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