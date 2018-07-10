Порошенко рассказал об ожиданиях от встречи Трампа с Путиным

Порошенко уверен, что Путин ожидает поражения Украины

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими ожиданиями от встречи Президента США Дональда Трампа с президентм России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко пожелал Трампу успеха в переговорах с его российским визави в Хельсинки, которые пройдут 14 июля.

"Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть господина Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил, что государство имеет согласованный подход в отношении переговоров, в частности он звучит так - не делать ничего, что касается Украины, без Украины.

Порошенко отметил, что "украинская неделя", которая началась в Брюсселе с саммита Украина-ЕС и продолжится на саммите НАТО, пошлет мощный сигнал, который "услышат и в Брюсселе, и за его пределами - прежде всего, в Хельсинки".

Напомним, ранее в ходе саммита Украина-ЕС президент Европейского Совета Дональд Туск отметил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может быть поднят вопрос освобождения украинских политзаключенным'узников.