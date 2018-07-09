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Інтерв'ю

На зустрічі Трампа і Путіна можливе обговорення питання українських політв'язнів, - Туск

НовиниПолітика    09.07.2018 - 20:29
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

У ЄС закликали Росію звільнити всіх політв'язнів України

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна може бути порушене питання звільнення українських політв'язнів. Про це сказав президенто Європейської Ради Дональд Туск у ході саміту Україна-ЄС, передає прес-служба президента України.

"Не впевнений, але сподіваюсь, що це питання буде частиною порядку денного зустрічі Президента США та президента РФ у Хельсінкі", - зазначив Туск.

Він також додав, що зустрічався з послом США в ЄС і закликав передати цей месседж Трампу.

Також Туск нагадав, що торік саміт Україна-ЄС було проведено у день народження незаконно ув’язненого українського режисера та письменника Олега Сенцова.

"Прикро про це говорити - Сенцов залишається у в’язниці і вже понад 50 днів продовжує голодування. Я хотів би ще раз закликати звільнити його, а також всіх тих, кого незаконно утримують в Криму та в Росії", - наголосив Туск.

Президент України Петро Порошенко у свою чергу зауважив, що вперше в історії самітів Україна-ЄС до тексту підсумкової декларації увійшли імена українських політв’язнів. Йдеться і про режисера Олега Сенцова, і про журналіста Романа Сущенка, і про українського громадянина, кримського активіста Володимира Балуха.

"Він (Балух, - ред.) був ув’язнений за те, що повісив на балконі свого будинку український прапор", - сказав Порошенко.

Він додав, що українська влада буде робити все можливе, щоб повернути український суверенітет над окупованим Донбасом і над окупованим Кримом.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним зачепить питання втручання РФ в Україну та у вибори в США.

У Росії суд почне розгляд справи українця Гриба по суті 17 липня Сестра Сенцова заявила, що він сильно постарів і схуд
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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