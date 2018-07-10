Порошенко розповів про очікування від зустрічі Трампа з Путіним

Порошенко впевнений, що Путін чекає поразки України

Президент України Петро Порошенко поділився своїми очікуваннями від зустрічі Президента США Дональда Трампа з президентм Росії Володимиром Путіним. Про це він повідомив британському виданню Financial Times, передає прес-служба глави держави.

Зокрема, Порошенко побажав Трампу успіху в переговорах з його російським візаві у Гельсінкі, що відбудуться 14 липня.

"Я бажаю пану Трампу успіху у його зусиллях, щоб повернути пана Путіна на вірний шлях. Знаючи його, як я впевнений, він чекає нашої поразки. Але це не наш варіант, і ніколи ним не буде", - підкреслив Порошенко.

Також він зазначив, що держава має узгоджений підхід щодо переговорів, зокрема він звучить так - не робити нічого, що стосується України, без України.

Порошенко зазначив, що "український тиждень", який розпочався у Брюсселі з саміту Україна-ЄС та продовжиться на саміті НАТО, надішле потужний сигнал, який "почують і в Брюсселі, і за його межами - насамперед, в Гельсінкі".

Нагадаємо, раніше у ході саміту Україна-ЄС президент Європейської Ради Дональд Туск зазначив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна може бути порушене питання звільнення українських політв'язнів.