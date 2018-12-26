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Порошенко рассказал о недостатках в системах военного управления

Новости » Политика    26.12.2018 - 15:20
Порошенко рассказал о недостатках в системах военного управления
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, системы военного управления, вооружения, обеспечения подвергли строгой проверке

Во время действия военного положения в системах военного управления и обеспечения обнаружили большое количество недостатков. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, важно, что слабые места удалось увидеть раньше, чем этим смог воспользоваться враг.

"В условиях, приближенных к боевым, благодаря военному положению, мы подвергли строгой проверке системы военного управления, вооружения, обеспечения... Обнаружили большое количество недостатков. Это очень важно, что свои слабые места мы увидели раньше, чем этим смог воспользоваться враг. Мы это сегодня очень тщательно обсудим и сделаем выводы в закрытом режиме", - заявил Порошенко.

Напомним, глава государства заверил, что военное положение не должны продолжать для защиты прав и свобод граждан. Порошенко подчеркнул, что для него защита демократии в государстве не менее важна, нежели защита суверенитета.

Как писало РБК-Украина ранее, президент объявил о прекращении действия военного положения с 14:00 среды, 26 декабря.

Добавим, замглавы МинВОТ Георгий Тука выразил мнение, что военное положение следовало бы продлить, поскольку военная угроза со стороны России за время действия положения не уменьшилась.

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