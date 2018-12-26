Порошенко розповів про недоліки в системах військового управління

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами президента, системи військового управління, озброєння, забезпечення піддали суворій перевірці

Під час дії воєнного стану у системах військового управління та забезпечення виявили велику кількість недоліків. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, важливо, що слабкі місця вдалося побачити раніше, ніж цим зміг скористатися ворог.

"В умовах, наближених до бойових, завдяки воєнному стану, ми піддали суворій перевірці системи військового управління, озброєння, забезпечення… Виявили велику кількість недоліків. Це дуже важливо, що свої слабкі місця ми побачили раніше, ніж цим зміг скористатися ворог. Ми це сьогодні дуже ретельно обговоримо і зробимо висновки в закритому режимі", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, глава держави запевнив, що воєнний стан не повинні продовжувати для захисту прав і свобод громадян. Порошенко підкреслив, що для нього захист демократії у державі не менш важливий, ніж захист суверенітету.

Як писало РБК-Україна раніше, президент оголосив про припинення дії воєнного стану з 14:00 середи, 26 грудня.

Додамо, заступник голови МінВОТ Георгій Тука висловив думку, що воєнний стан було б варто продовжити, оскільки військова загроза з боку Росії за час дії стану не зменшилася.