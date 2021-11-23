Порошенко рассказал об итогах международной конференции безопасности в Галифаксе

19-21 ноября пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совершил визит в Канаду для участия в международной конференции безопасности в Галифаксе, которая собрала в оффлайн-формате более 300 политиков и влиятельных экспертов по вопросам внешней политики и безопасности со всего мира

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Пятый президент выступил на пленарной сессии конференции на тему решения современных вызовов безопасности, во время которой отметил определяющую роль Украины в геополитической борьбе между западным демократическим миром и агрессивной авторитарной Россией.

В рамках мероприятия Петр Порошенко провел встречи с многочисленной делегацией Конгресса США, бывшими премьер-министрами Канады и Австралии, парламентским государственным сектором по внутренним делам ФРГ, военным командованием Вооруженных сил США.

Во время всех контактов пятый президент Украины Петр Порошенко отмечал важность решительных скоординированных мер по отражению российской гибридной агрессии, укреплению международной проукраинской коалиции, введению превентивным образом мощного режима "адских санкций" против России, включая остановку "Северного потока-2" а также поддержке Украины в укреплении военного потенциала, предоставлении новейших летальных оборонительных вооружений, усилении демократических институтов, открытии перспектив членства в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме этого, в канун 8-й годовщины Революции Достоинства пятый президент призвал международное демократическое сообщество продолжать всестороннюю поддержку Украины на пути реформ, укрепление демократических институтов, верховенства права, усиление борьбы с коррупцией, предупреждение инструментализации правосудия и нейтрализации признаков узурпации власти в государстве.

Пятый президент дал интервью канадскому телеканалу СВС и американскому изданию National Review.