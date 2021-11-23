Порошенко розповів про підсумки міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі

19-21 листопада 2021 року п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко здійснив візит до Канади для участі в міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі, яка зібрала в офлайн-форматі більше 300 політиків та впливових експертів з питань зовнішньої та безпекової політики з усього світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

П’ятий президент виступив на пленарній сесії конференції на тему вирішення сучасних безпекових викликів, під час якої наголосив на визначальній ролі України у геополітичній боротьбі між західним демократичним світом та агресивною авторитарною Росією.

У рамках заходу Петро Порошенко провів зустрічі з чисельною делегацією Конгресу США, колишніми прем’єр-міністрами Канади та Австралії, парламентським державним сектарем з питань внутрішніх справ ФРН, військовим командуванням Збройних сил США.

Під час усіх контактів п’ятий президент України Петро Порошенко наголошував на важливості рішучих скоординованих заходів для відсічі російської гібридної агресії, зміцнення міжнародної проукраїнської коаліції, запровадження у превентивний спосіб потужного режиму "пекельних санкцій" проти Росії, включаючи зупинку "Північного потоку-2", а також підтримці України у зміцненні військового потенціалу, наданні новітніх летальних оборонних озброєнь, посиленні демократичних інститутів, відкритті перспективи членства в Європейському Союзі та НАТО.

Крім цього, напередодні 8-ої річниці Революції Гідності п’ятий президент закликав міжнародне демократичне співтовариство продовжувати всебічну підтримку України на шляху реформ, зміцнення демократичних інститутів, верховенства права, посилення боротьби з корупцією, попередження інструменталізації правосуддя та нейтралізації ознак узурпації влади в державі.

П’ятий президент дав інтерв’ю канадському телеканалу СВС та американському виданню National Review.