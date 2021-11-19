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Порошенко встретился с представителями украинской диаспоры в Канаде

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 11:11
Порошенко встретился с представителями украинской диаспоры в Канаде Фото: Порошенко встретился с представителями украинской диаспоры в Канаде (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности Конгресса Украинцев Канады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

Петр Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в консолидации мира в поддержку Украины, которая продолжает противостоять продолжающейся российской агрессии.

Лидер "Европейской Солидарности" решительно осудил эскалацию Россией ситуации безопасности на государственной границе с Украиной как со стороны РФ путем скопления войск, так и на белорусском направлении из-за использования мигрантов как оружия.

Отмечена общность подхода к важности остановки Северного потока-2, который никогда не являлся экономическим проектом, а является орудием гибридной агрессии Москвы против Украины и Объединенной Европы в целом.

Важное внимание на встрече было уделено недостаточности прогресса Украины на пути реформ, прежде всего в сфере верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления и т.д.

Порошенко встретился с представителями украинской диаспоры в Канаде

Стороны отметили критическую необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущение использования практики выборочного правосудия.

Отмечена необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине.

Договорено о дальнейшей координации действий ради укрепления устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.

Как сообщалось, Порошенко в четверг, 18 ноября, вылетел в Канаду, где примет участие в международном форуме безопасности (HFX). Уже в этот день Порошенко встретится с украинским сообществом в Торонто.

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