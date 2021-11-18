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Порошенко отправился на форум в Канаду, чтобы заручиться поддержкой Украины

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 16:24
Порошенко отправился на форум в Канаду, чтобы заручиться поддержкой Украины Фото: Петр Порошенко вылетел на форум безопасности в Канаде вместе с женой (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в четверг, 18 ноября, вылетел в Канаду, где примет участие в международном форуме безопасности (HFX). Уже в этот день Порошенко встретится с украинским сообществом в Торонто.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Пятый президент также поделился в соцсети фотографиями из аэропорта. Как видно из кадров, в Канаду Порошенко отправился вместе с женой.

Петр Порошенко рассказал, что в течение следующих двух дней, 19 и 20 ноября, у него будет целый ряд двусторонних встреч с канадскими чиновниками и американскими конгрессменами.

"На всех встречах, а также в своем выступлении на форуме безопасности в Галифаксе буду призывать наших партнеров к совместной борьбе с российской гибридной агрессией и всесторонней поддержке Украины", - заверил Петр Порошенко.

Как сообщалось, международный форум безопасности 2021 года состоится в канадском Галифаксе. На него съедутся высшие чиновники стран, главы военных ведомств и дипломаты.

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Петр Порошенко
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