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Порошенко розпорядився запустити перший рейс з Ужгорода до Києва у 2018 році

Новини » Політика    23.11.2018 - 17:51
Порошенко розпорядився запустити перший рейс з Ужгорода до Києва у 2018 році
Фото: Петро Порошенко та Андрій Кіска (twitter.com/poroshenko)

Порошенко та Кіска обговорили питання якнайскорішого запуску аеропорту "Ужгород"

Президент України Петро Порошенко поставив завдання запустити перший рейс з Ужгорода до Києва вже у 2018 році. Про це глава держави повідомив у ході спільного брифінгу з президентом Словаччини Андрієм Кіскою у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, питання якнайскорішого запуску аеропорту "Ужгород" обговорювалося у ході зустрічі з Кіскою.

"Ми домовилися, що ми прискоримо процедури отримання міжнародних дозвільних документів. Омелян (міністр інфраструктури України Володимир Омелян, - ред.) проінформував, що вони мають бути найближчим часом оформлені в ЄС. Я поставив завдання, щоб цього року у нас відбувся перший рейс, який зв'яже Ужгород та Київ. Дуже дякую президенту (Кісці, - ред.), що він пообіцяв прискорити видачу цих документів з словацького боку", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, в 2017 році Європейський союз заборонив польоти в аеропорт "Ужгород", який на той момент вже більше року не приймав регулярні рейси. Як зазначалося, через близьке розташування до кордону зі Словаччиною, літаки, виконуючи зліт і посадку, порушували повітряний простір країни, а сертифікат на виконання подібних маневрів закінчився влітку 2016 року. На даний момент Украерорух докладає максимум зусиль, щоб аеродром отримав сучасне і безпечне обладнання.

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