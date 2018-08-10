Порошенко распорядился подготовить ежегодное послание Верховной раде
Послание Порошенко украинскому парламенту подготовят в двухмесячный срок
Президент Украины Петр Порошенко распорядился подготовить ежегодное послание Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента распоряжении.
В документе указано, что Порошенко поручил создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. За подготовку послания будет отвечать глава Администрации президента Игорь Райнин.
Кроме того, рабочей группе поручено в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. Также в двухмесячный срок рабочая группа подготовит и представит на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.
Напомним, ранее Порошенко сообщил, что подаст поправки к Конституции о намерениях Украины вступить в НАТО с началом нового политического сезона.
Накануне РБК-Украина также информировало, что Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму.