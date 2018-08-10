Послание Порошенко украинскому парламенту подготовят в двухмесячный срок

Президент Украины Петр Порошенко распорядился подготовить ежегодное послание Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента распоряжении.

В документе указано, что Порошенко поручил создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. За подготовку послания будет отвечать глава Администрации президента Игорь Райнин.

Кроме того, рабочей группе поручено в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, содержанием необходимых материалов. Также в двухмесячный срок рабочая группа подготовит и представит на рассмотрение проект послания и сборник статистических материалов к нему.

Напомним, ранее Порошенко сообщил, что подаст поправки к Конституции о намерениях Украины вступить в НАТО с началом нового политического сезона.

Накануне РБК-Украина также информировало, что Порошенко поручил подготовить для ООН очередную резолюцию по Крыму.