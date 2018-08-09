Порошенко сообщил, когда подаст поправки к Конституции о намерениях Украины вступить в НАТО

В сентябре Порошенко внесет на рассмотрение Рады изменения к Конституции в части евроатлантических стремлений Украины

Поправки в Конституцию, которыми будет закреплено стремление о вступлении Украины в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО), будут внесены президентом с началом нового политического сезона. Об этом глава государства Петр Порошенко сообщил в Twitter.

По словам Порошенко, его поправки к Конституции в этом вопросе уже подготовлены.

"Изменения к Конституции в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и в НАТО давно назрели. Мной подготовлены поправки к Основному Закону, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - сказал Порошенко.

Добавим, что депутаты Верховной рады Украины выходят после каникул к работе в новом политическом сезоне в сентябре 2018 года.

Напомним, 17 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время саммита "Украина-НАТО" 19 лидеров стран-членов НАТО поддержали идею ускорения вступу Украины в Североатлантический альянс. Ранее Петр Порошенко отметил, что Главнокомандующий сил Североатлантического альянса в Европе подтвердил поддержку Украины в расширении сотрудничества с НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок к Конституции, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС, в марте 2018 года.