Порошенко розпорядився підготувати щорічне послання Верховній раді

Новини Політика 10.08.2018 - 10:58
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Послання Порошенка українському парламенту підготують у двомісячний термін

Президент України Петро Порошенко розпорядився підготувати щорічне послання до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Про це йдеться в опублікованому на сайті президента розпорядженні.

В документі зазначено, що Порошенко доручив створити робочу групу з підготовки проекту щорічного послання до Верховної ради про внутрішнє і зовнішнє становище України. За підготовку послання буде відповідати глава Адміністрації президента Ігор Райнін.

Крім того, робочій групі доручено у двотижневий термін визначитися зі структурою та графіком підготовки проекту послання, змістом необхідних матеріалів. Також у двомісячний строк робоча група підготує і подасть на розгляд проект послання і збірник статистичних матеріалів до нього.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що подасть поправки до Конституції про наміри України вступити до НАТО з початком нового політичного сезону.

Напередодні РБК-Україна також інформувало, що Порошенко доручив підготувати для ООН чергову резолюцію по Криму.

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Теги:  Порошенко Петро,  Верховна Рада,  послание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС