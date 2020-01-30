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Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР, - адвокат

Новости » Политика     30.01.2020 - 19:12
Порошенко в пятницу не придет на допрос в ГБР, - адвокат
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко даст показания по делу украинских моряков после возвращения из командировки

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко не придет в пятницу, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в связи с заграничной командировкой. Об этом следователей Государственного бюро расследований проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань.

"В связи с важной зарубежной поездкой Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР", - отметил Головань, добавив, что Порошенко до позднего вечера 3 февраля будет находиться в командировке за пределами Украины и не может прибыть по уважительной причине.

Также адвокат отметил, что 24 января Порошенко, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем делам и предупреждал о запланированном отсутствие в стране 31 января.

Напомним, на 31 января 2002 года назначен допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу украинских моряков.

"Дело украинских моряков стало первым уголовным производством, которое инициировал соратник Януоквича Андрей Портнов после возвращения в Украину весной 2019 года. Это дело по своей сути продолжает линию Кремля и практически идентична делу ФСБ, по которому происходило незаконное судилище украинских моряков", - отметил Головань, добавив, что в связи с командировкой Порошенко даст показания по делу украинских моряков после возвращения.

Как писало РБК-Украина, Государственное бюро расследований объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

В начале декабря Госбюро начало расследование о возможной государственной измене Порошенко во время подписания Минских соглашений.

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