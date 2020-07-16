Порошенко: "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Он также поздравил всех с годовщиной Декларации о государственном суверенитете Украины

Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая 30 лет назад, стала дорожной картой геополитической катастрофы Путина. Именно поэтому "пятая колонна" Кремля пытается расшатать устои украинской государственности и атакует государственный язык.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время акции против русификации образования на площади Конституции возле Верховной рады.

Он также поздравил всех с годовщиной Декларации о государственном суверенитете Украины и поблагодарил за активную проукраинскую позицию.

"30 лет назад 16 июля 1990 года в этом здании Верховной рады Украины была подписана и принята Декларация о государственном суверенитете. Это не просто нормативный законодательный акт. Это дорожная карта геополитической катастрофы Путина ХХ столетия. Это колокола разрушения Советского Союза и колокола восстановления государственности Украины. Это огромный символ для всего украинства", - сказал Порошенко.

По его словам, "пятая колонна" Кремля хорошо разбираются в символизме. Именно поэтому сегодня Путин едет в оккупированный Крым.

"Именно поэтому сегодня они - представители этой "пятой колонны", странной антиукраинской коалиции "Слуг народа" и ОПЗЖ, - попытались поставить закон об отмене украинского языка. И только твердая ваша воля разрушила этот сценарий. Я поздравляю вас с этим первым шагом к нашей победе", - добавил Порошенко.

Он отметил, что за 14 месяцев нынешняя власть потерпела крах и показала свое истинное лицо.

"Уже 14 месяцев при власти эта так называемая команда новых лиц, которая претерпела разрушительный крах и продемонстрировала, кем они были с самого начала - командой антиукраинцев, ничтожеств, бездарей, которые толкнули Украину в пропасть экономической катастрофы, разрушили украинскую безопасность и международную мировую коалицию в поддержку Украины, которая была построена нашей командой, которая проиграла сопротивление пандемии коронавирус. Что надо делать, по их мнению, когда произошла эта катастрофа во всех направлениях? Надо вытаскивать из-под сукна языковой вопрос. Надо снова продемонстрировать верность и преданность своим заказчикам из Кремля", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко добавляет, попытки реванша, которые происходят в коалиции с прокремлевскими политическими силами, не пройдут.

"Впереди еще много работы, но фундамент в виде армии, фундамент в виде языка, фундамент в виде веры и церкви нами с вами уже построен, и мы его защищаем. А фундамент в виде экономики, социальной политики, европейского и евроатлантического движения, который проводит наша политическая сила "Европейская солидарность", наши партнеры и те, кому небезразлична Украина, является залогом того, что мы точно победим", - резюмировал Порошенко.

Напомним, в ВСУ рассказали, какие варианты наступления на Украину рассматривают в командовании.

Отметим, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.

В связи с этим, в Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе.