Порошенко: "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Він також привітав всіх з річницею Декларації про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України, ухвалена 30 років тому, стала дорожньою картою геополітичної катастрофи Путіна. Саме тому "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності і атакує державну мову.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, під час акції проти русифікації освіти на площі Конституції біля Верховної ради.

Він також привітав всіх з річницею Декларації про державний суверенітет України і подякував за активну проукраїнську позицію.

"30 років тому 16 липня 1990 року в цій будівлі Верховної ради України була підписана і прийнята Декларація про державний суверенітет. Це не просто нормативний законодавчий акт. Це дорожня карта геополітичної катастрофи Путіна ХХ сторіччя. Це дзвони руйнації Радянського Союзу і дзвони відновлення державності України. Це величезний символ для всього українства", - сказав Порошенко.

За його словами, "п’ята колона" Кремля добре розуміються на символізмі. Саме тому сьогодні Путін їде до окупованого Криму.

"Саме тому сьогодні вони - представники цієї "п’ятої колони", дивної антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, - спробували поставити закон про скасування української мови. І лише рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій. Я вітаю вас з цим першим кроком до нашої перемоги", - додав Порошенко.

Він зауважив, що за 14 місяців нинішня влада зазнала краху і показала своє справжнє обличчя.

"Вже 14 місяців при владі ця так звана команда нових облич, яка зазнала руйнівного краху і продемонструвала, ким вони були з самого початку - командою антиукраїнців, нікчем, бездарів, які штовхнули Україну в прірву економічної катастрофи, зруйнували українську безпеку і міжнародну світову коаліцію на підтримку України, яка була побудована нашою командою, яка програла опір пандемії коронавірусу. Що треба робити на їхню думку, коли відбулася ця катастрофа у всіх напрямках? Треба витягати з-під сукна мовне питання. Треба знову продемонструвати вірність і відданість своїм замовникам з Кремля", - наголосив Порошенко.

Порошенко додає, спроби реваншу, які відбуваються у коаліції з прокремлівськими політичними силами, не пройдуть.

"Попереду ще багато роботи, але фундамент у вигляді армії, фундамент у вигляді мови, фундамент у вигляді віри та церкви нами з вами вже збудований, і ми його захищаємо. А фундамент у вигляді економіки, соціальної політики, європейського і євроатлантичного руху, який проводить наша політична сила "Європейська солідарність", наші партнери й ті, кому небайдужа Україна, є запорукою того, що ми точно переможемо", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, у ВСУ розповіли, які варіанти наступу на Україну розглядають в командуванні.

Зазначимо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа розповів, що українські військові готуються до можливого вторгнення Росії з території окупованого Криму.

У представництві президента України вважають, що Росія може спробувати захопити території Херсонської області через проблеми з водопостачанням в Криму.

У зв'язку з цим, у Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні.