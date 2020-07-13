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Херсонская ОГА просит СНБО усилить регион военными

Херсонская область, Понедельник 13 июля 2020 13:31
Херсонская ОГА просит СНБО усилить регион военными
Фото: военный (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны

В Херсонской области планируют увеличить количество военных в регионе. Из коммунальной собственности региона передают имущество для Минобороны - для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил.

Об этом глава области Юрий Гусев заявил в интервью Lb.ua.

Он также обратился в СНБО с предложением усилить меры защиты на юге Украины. По его словам, осенью запланированы совместные с эстонцами учения в рамках усиления территориальной обороны.

"Наши учения продлятся около месяца. И мы сейчас совместно с оперативным командованием Юг и Генштабом ВСУ определяемся по конкретным датам с учетом тех учений, которые планирует провести страна-агрессор. Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области силы и средства по модели Союза обороны Эстонии Кайтселийта", - отметил Гусев.

Напомним, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа рассказал, что украинские военные готовятся к возможному вторжению России с территории оккупированного Крыма.

В представительстве президента Украины считают, что Россия может попытаться захватить территории Херсонской области из-за проблемы с водоснабжением в Крыму.

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