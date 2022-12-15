Порошенко: Путін використовує як зброю продовольство та енергетику, світ має його зупинити

Перемогою для України може стати не лише звільнення усіх територій, але й вступ до НАТО. Причому, за його словами, зараз Україна навіть більше потрібна НАТО, аніж навпаки.

"Путін використовує енергетику як зброю, внаслідок чого бідні країни платять більше грошей за енергію. Він використовує продовольство як зброю. Півмільярда людей у всьому світі можуть померти голодною смертю. Путін використовує проблему біженців як зброю. путін все використовує як зброю. І нам потрібний спосіб захистити світ від путіна, депутінізувати його", - заявив Порошенко.

На запитання про те, чи лежить відповідальність за війну лише на Путіні, Порошенко відповів, що багато росіян підтримують путіна і тому несуть відповідальність за воєнні злочини в Україні разом з ним.​

"Нам потрібно обмежити вплив Росії у світі, зупинити вплив росії на прем’єр-міністрів, зупинити вплив Росії на неурядові організації, зупинити вплив росії на засоби масової інформації, які фінансуються російським лобі. Саме це має стати інструментом, який ми можемо задіяти, щоб не дозволити путіну використати демократичний механізм для підриву демократичного процесу у світі. Тому що Україна бореться не лише за свою територію, Україна бореться не лише за свій народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ, а Путін зараз каже: ОК, та що там Україна, ми воюємо з НАТО, ми воюємо з англосаксами. Ми воюємо з вами. Ось чому це був би найефективніший спосіб зупинити Путіна. Дайте грошей, дайте зброю - і українські військові зроблять свою справу", - додав Порошенко.