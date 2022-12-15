Порошенко: Путин использует в качестве оружия продовольствие и энергетику, мир должен его остановить

Победой для Украины может стать не только освобождение всех территорий, но и вступление в НАТО. Причем, по его словам, сейчас Украина даже больше нужна НАТО, чем наоборот.

"Путин использует энергетику как оружие, в результате чего бедные страны платят больше денег за энергию. Он использует продовольствие как оружие. Полмиллиарда людей во всем мире могут умереть голодной смертью. Путин использует проблему беженцев как оружие. Путин все использует как оружие. И нам нужен способ защитить мир от путина, депутинизировать его", - заявил Порошенко.

На вопрос о том, лежит ли ответственность за войну только на Путине, Порошенко ответил, что многие россияне поддерживают путина и потому несут ответственность за военные преступления в Украине вместе с ним.

"Нам нужно ограничить влияние России в мире, остановить влияние России на премьер-министров, остановить влияние России на неправительственные организации, остановить влияние России на средства массовой информации, финансируемые российским лобби. Именно это должно стать инструментом, который мы можем задействовать, чтобы не позволить пути использовать демократический механизм для подрыва демократического процесса в мире, потому что Украина борется не только за свою территорию, Украина борется не только за свой народ, Украина борется за свободу, демократию, за весь западный мир, а Путин сейчас говорит: ОК, да что там Украина, мы воюем с НАТО, мы сражаемся с англосаксами. Мы воюем с вами. Вот почему это был бы самый эффективный способ остановить Путина. Дайте денег, дайте оружие - и украинские военные сделают свое дело", - добавил Порошенко.