Росіяни знову вдарили по Нікопольському району, є загиблі та поранені

Росіяни знову завдали удару з важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - додав Резніченко.

Усі поранені вже перебувають у лікарні.

За словами Резніченка, жалюгідні росіяни завдали удару з тимчасово окупованого Енергодару, прикриваючись атомною електростанцією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти зранку 15 грудня кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під час удару ворог влучив по домівках та ЛЕП.

Перед цим, вночі, росіяни також вдавались до обстрілів, внаслідок чого пошкоджень зазнали три громади області.

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