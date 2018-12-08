Порошенко: Путин ожидал огонь в ответ в Керченском проливе, чтобы начать наземную операцию

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил о необходимости улучшения сотрудничества с НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин ожидал, что украинские суда откроют огонь в ответ в Керченском проливе и это стало бы поводом для РФ, чтобы начать наземную операцию. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что по имеющейся информации Путин ожидал, что украинское судно во время событий в Керченском проливе 25 ноября откроет огонь в ответ и это будет причиной, поводом для России, чтобы начать крупную наземную операцию.

"Это абсолютно неприемлемо. Опять же, нам нужно единство, солидарность и действия", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко заявил о необходимости улучшения сотрудничества с НАТО для защиты мира, безопасности, свободы и демократии в регионе.

"Нам нужен пакет санкций, нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия, которое поможет нам защитить нашу страну от возможной крупной наземной операции, которую мы не исключаем, что Россия может начать в любой момент", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли.