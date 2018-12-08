Порошенко: кораблям РФ має бути заборонений вхід у європейські та американські порти

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко, зазначив, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко наголосив, що Україна діє в рамках Конвенції ООН про свободу судноплавства, а також двосторонньої українсько-російської угоди, де визначено спеціальний статус Керченської протоки та Азовського моря.

Крім того, коментуючи ситуацію у Керченській протоці, що сталася 25 листопада, Порошенко заявив, що українські військові судна в рамках міжнародних угод не повинні були робити запит. Порошенко також нагадав про санкції США та Європи, введені проти компаній РФ, що працюють в Керченській протоці.

"В цій ситуації Росія протистоїть всьому світу. Росія блокує свободу судноплавства в українських територіальних водах", - підкреслив він, зазначивши, що необхідно мати сценарій відновлення свободи судноплавства та зупинки незаконної окупації Керченської протоки та Азовського моря. Оскільки блокада, окупація Азовського моря має значні економічні наслідки.

Він також додав, що це стосується і суден, які проходять через Керченську протоку під прапорами країн ЄС, а також це стосується США.

"В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти", - заявив Порошенко, зазначивши, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ФСБ Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації", оскільки українські кораблі начебто загрожували Керченському мосту. Крім того, у ФСБ заявили, що мови про блокаду не йде.

Відзначимо, 25 листопада РФ напала на українські кораблі в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. Крім того, в ході атаки РФ були захоплені 24 українських моряка, троє з них отримали поранення. На даний момент всі вони незаконно утримуються в Москві, в РФ заявляють, що українські моряки нібито незаконно перетнули кордон.