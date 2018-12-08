Порошенко: Путін очікував вогонь у відповідь у Керченській протоці, щоб розпочати наземну операцію

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявив про необхідність покращення співпраці з НАТО

Президент Російської Федерації Володимир Путін очікував, що українські судна відкриють вогонь у відповідь у Керченській протоці і це стало б приводом для РФ, щоб розпочати наземну операцію. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Порошенко зазначив, що за наявною інформацією Путін очікував, що українське судно під час подій у Керченській протоці 25 листопада відкриє вогонь у відповідь і це буде причиною, приводом для Росії, щоб розпочати велику наземну операцію.

"Це абсолютно неприйнятно. Знову ж таки, нам потрібна єдність, солідарність і дії", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко заявив про необхідність покращення співпраці з НАТО для захисту миру, безпеки, свободи і демократії в регіоні.

"Нам потрібен пакет санкцій, нам потрібно покращити воєнну і технічну співпрацю, включаючи постачання летальної зброї, яка допоможе нам захистити нашу країну від можливої великої наземної операції, яку ми не виключаємо, що Росія може розпочати в будь-який момент", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі.