Порошенко и Путин говорили по телефону дважды летом о политзаключенных

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко подчеркнула, что вина за сорванное освобождение политзаключенных и заложников полностью лежит на РФ

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин летом дважды говорили по телефону об освобождении политзаключенных. Об этом написала первый вице-спикер Верховной рады Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Геращенко подчеркнула, что вина за сорванное освобождение политзаключенных и заложников в этом году полностью лежит на РФ и их марионетках.

"Вина за сорванное освобождение в этом году - полностью на РФ и их марионетках. Которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших", - отметила вице-спикер ВР.

Она подчеркнула, что Украина сделала РФ десятки предложений по обмену в течение этого года.

"Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу. Мы передавали списки через Минскую группу, омбудсменов, МИД, Волкера, президента Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветников президентов, дипломатов. Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные", - написала Геращенко.

Напомним, украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о различных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех". Он отметил, что РФ якобы готова к обмену осужденными с Украиной в формате "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

Добавим, представитель Украины в ТГК Евгений Марчук заявил, что российская сторона на заседании в Минске отказалась от обмена заключенными.