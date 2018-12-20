РФ отказалась провести обмен заключенными, - Марчук

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Ранее украинская сторона предложила представителям ОРДЛО провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года

Российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске отказалась провести обмен заключенными. Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил представитель Украины в ТГК Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы в Украине на 23 украинских заключенных, которые находятся в московских тюрьмах - Россия отказалась. Даже на мое заявление: "так вы отказываетесь от своих граждан?" они говорят, мол, это другая тема, это не связано с событиями на Донбассе, как они говорят и так далее", - заявил Марчук.

Напомним, украинская сторона в очередной раз предложила представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года. Ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона до 27 декабря может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными.

Отметим, что на заседании ТКГ в начале декабря Россия в очередной раз сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных, предложенное украинской стороной на 27 декабря 2018 года.