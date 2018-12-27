Порошенко і Путін говорили по телефону двічі влітку щодо політв'язнів

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко підкреслила, що вина за зірване звільнення політв'язнів та заручників повністю лежить на РФ

Президенти України та Росії Петро Порошенко та Володимир Путін влітку двічі говорили по телефону щодо звільнення політв'язнів. Про це написала перший віце-спікер Верховної ради України, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Геращенко підкреслила, що вина за зірване цьогорічне звільнення політв'язнів та заручників повністю лежить на РФ і їх маріонетках.

"Вина за зірване цьогорічне звільнення - повністю на РФ і їх маріонетках. Які навіть не дали офіційних відповідей на десятки пропозицій України цього року, на наш заклик забрати з українських тюрем засуджених росіян і віддати наших", - зазначила віце-спікер ВР.

Вона підкреслила, що Україна зробила РФ десятки пропозицій щодо обміну протягом цього року.

"Ми робили десятки пропозицій за рік. Ми готові були до найширшого компромісу. Ми передавали списки через Мінську групу, омбудсменів, МЗС, Волкера, президента Ердогана, церкву, нормандський формат, політрадників президентів, дипломатів. Президент Порошенко двічі влітку говорив телефоном з Путіним. З одного питання - Сенцов, інші заручники і політв'язні", - написала Геращенко.

Нагадаємо, українська сторона контактної групи по Донбасу ініціює переговори зі звільнення заручників і пропонує провести такий обмін 5 січня.

Як писало РБК-Україна раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про різні підходи РФ і України до обміну "всіх на всіх". Він зазначив, що РФ нібито готова до обміну засудженими з Україною у форматі "всіх на всіх", але підходи двох країн до реалізації цього принципу не збігаються.

Додамо, представник України в ТГК Євген Марчук заявив, що російська сторона на засіданні в Мінську відмовилася від обміну ув'язненими.