В Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех"

Фото: Дмитрий Песков (twitter.com)

Песков заявил, что РФ готова к обмену осужденными с Украиной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Песков заявил, что РФ готова к обмену осужденными с Украиной в формате "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в ходе пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что что вопрос освобождения украинских моряков будет рассматриваться после завершения уголовного дела.

Кроме того, представитель Украины в ТГК Евгений Марчук заявлял, что российская сторона на заседании ТКГ в Минске отказалась провести обмен заключенными.