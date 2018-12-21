ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией

Новости » Политика    21.12.2018 - 12:17
Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией
Фото: консультации украинской стороны контактной группы (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Украина инициирует переговоры контактной группы по обмену заложниками

Украинская сторона контактной группы по Донбассу инициирует переговоры по освобождению заложников и предлагает провести такой обмен 5 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-спикера Рады и участника переговоров Ирины Геращенко.

По ее словам, сегодня прошло совещание представителя Украины в контактной группе Евгения Марчука с участниками гуманитарной подгруппы.

"Вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудят вопрос освобождения заложников и политзаключенных", - сообщила Геращенко.

В частности, украинская сторона готова передать 72 человек в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Кроме того, готова передать России 22 россиян, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах.

"Мы предлагаем освободить удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома…Обращаемся в Совет Церквей поддержать нашу инициативу", -добавила она.

Украина предлагает новую дату обмена с ОРДЛО и Россией

Напомним, ранее в Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех".

Отметим, представитель Украины в ТГК Евгений Марчук заявил, что российская сторона на заседании в Минске отказалась от обмена заключенными.

 

Марчук назвал темы переговоров ТКГ на следующем заседании
Новости Украины Ирина Геращенкообмен пленнымиОРДЛОКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь