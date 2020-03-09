Порошенко: Путин должен понести наказание по делу MH17

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Порошенко убежден, Путин должен в полной мере ощутить силу права

Все причастные катастрофы малазийского самолета рейса MH17 должны понести неотвратимое наказание, особенно президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом на своей странице в Facebook написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Напомним, именно за время президентской каденции Порошенко создавалась совместная следственная группа по расследованию катастрофы малазийского самолета.

"Важные новости по делу о сбитом самолета рейса MH17. Стартовал судебный процесс против первых четырех обвиняемых в совершении этого страшного преступления. Пока речь идет только о среднем звене ответственных. Началось все с кропотливой, но важной работы в рамках Совместной следственной группы, которую в свое время создавал личными контактами с руководством пострадавших стран", - написал Порошенко.

Политик подчеркнул, что главная цель - наказание тех, кто принимал окончательное решение и отдавал преступные приказы.

"И хотя Цемах наша неопытная власть отдала Москве и довести цепочку в Кремль теперь гораздо сложнее, справедливость восторжествует", - добавил Порошенко.

По его мнению, обструкция следственных действий со стороны Москвы только добавляет и без того достаточных доказательств виновности России в этом нечеловеческом преступлении.

"Как и умножает аргументы Украины по делу против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН. Путь судебного процесса длительный, но наказание и установление справедливости неотвратимы. Путин должен в полной мере ощутить силу права и понести международную ответственность. Потому что есть такая украинская поговорка: "Кату - по заслугам", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее украинская сторона заявила, что по делу о катастрофе MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые.

Ожидается, что Окружному суду Гааги для решения в деле о причастности четырех обвиняемых к катастрофе малайзийского лайнера понадобится более 14 дней.