Порошенко: Путін має понести покарання у справі MH17

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Порошенко переконаний, Путін має повною мірою відчути силу права

Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 мають понести невідворотне покарання, особливо президент Російської Федерації Володимир Путін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, саме за час президентської каденції Порошенка створювалась спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака.

"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", – написав Порошенко.

Політик підкреслив, що головна мета - покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази.

"І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", - додав Порошенко.

На його думку, обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині.

"Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН. Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: "Катюзі – по заслузі", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Очікується, що Окружному суду Гааги для рішення у справі про причетність чотирьох обвинувачених до катастрофи малайзійського лайнера знадобиться понад 14 днів.