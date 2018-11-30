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Рассматривается вопрос закрытия въезда мужчинам с территории РФ, - Герасимов

Новости » Политика    30.11.2018 - 05:15
Рассматривается вопрос закрытия въезда мужчинам с территории РФ, - Герасимов
Фото: Артур Герасимов (УНИАН)

Герасимов отметил, что данный вопрос может быть решен

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что сейчас рассматривается вопрос закрытия въезда мужчинам с территории России в Украину в условиях военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Герасимова в эфире "Свободы слова".

"Очень четкая позиция у нас. Военное положение должно быть эффективным, но почти незаметным для гражданского населения. Сейчас проводится ряд мероприятий по военной компоненте. Я сейчас хочу проинформировать, что сейчас рассматривается вопрос например закрытия въезда мужчин из России, не женщин. И этот вопрос может быть решен", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. От четверга админграницу с Крымом могут пересекать исключительно граждане Украины. Ограничения будут действовать в течение действия военного положения.

Как писало РБК-Украина, на административной границе между анексованим Крымом и материковой Украиной, ограничили пропуск граждан РФ.

Добавим, 26 ноября, после долгих обсуждений на внеочередном заседании Верховной рады депутаты проголосовали за введение на один месяц военного положения в 10 украинских областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Харьковская, Черниговская, Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская. Военное положение начнет действовать с 09:00 утра 28 ноября.

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