Порошенко обсудил с Трюдо агрессию РФ против украинских кораблей

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады по поводу ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, Порошенко проинформировал о совершенном Россией открытом акте агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива, увеличении количества российской военной техники на границе и осуществленные Украиной в ответ шаги с целью деэскалации российской агрессии, включительно с введением военного положения.

Трюдо, в свою очередь подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину, ее территориальную целостность, свободу навигации и осуждает агрессивные действия России.

Кроме того, собеседники скоординировали позиции относительно защиты Украины в преддверии Саммита Большой Двадцатки, который состоится в аргентинском Буэнос-Айресе.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки (США) заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

До этого Трамп также прокомментировал ситуацию в Керченском проливе. "Нам не нравится то, что происходит", - заявил он, подчеркнув, что надеется на улучшение ситуации.