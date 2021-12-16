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Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем

Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко.

Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Объединительного собора и подчеркнул, что собор был важной вехой для создания Автокефальной Православной Церкви Украины. Патриарх Варфоломей подчеркнул решающую роль Петра Порошенко для объединения ПЦУ и усилия по утверждению поместной Православной Церкви Украины.

"Именно вы дали смелость это сделать", - сказал Варфоломей.

Петр Порошенко поблагодарил Вселенскому патриарху за Томос об автокефалии, а также за огромную заботу и поддержку вековых стремлений украинского народа к обретению собственной независимой Церкви.

Петр Порошенко и Вселенский патриарх также обсудили дальнейшие шаги по развитию ПЦУ. Его Всесвятость пригласил пятого президента в наступившем году посетить резиденцию Вселенского патриарха.

Как сообщалось, ранее Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в благодарственном Молебне по случаю третьей годовщины Объединительного Собора.

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Петр Порошенко