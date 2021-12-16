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Порошенко провів телефонну розмову із патріархом Варфоломієм

Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

Його Всесвятість привітав п’ятого президента із річницею Об’єднавчого собору і наголосив, що собор був важливою віхою для процесу творення Автокефальної Православної Церкви України. Патріарх Варфоломій підкреслив вирішальну роль Петра Порошенка для об’єднання ПЦУ та зусилля у процесі утвердження помісної Православної Церкви України.

"Саме ви дали сміливість це зробити", - сказав Варфоломій.

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за Томос про автокефалію, а також за величезну турботу і підтримку віковічних прагнень українського народу до здобуття власної незалежної Церкви.

Петро Порошенко та Вселенський патріарх також обговорили подальші кроки для розбудови ПЦУ. Його Всесвятість запросив п’ятого президента у новому році відвідати резиденцію Вселенського патріарха.

Як повідомлялося, Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору.

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Петро Порошенко