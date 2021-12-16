Порошенко провів телефонну розмову із патріархом Варфоломієм

Його Всесвятість привітав п’ятого президента із річницею Об’єднавчого собору і наголосив, що собор був важливою віхою для процесу творення Автокефальної Православної Церкви України. Патріарх Варфоломій підкреслив вирішальну роль Петра Порошенка для об’єднання ПЦУ та зусилля у процесі утвердження помісної Православної Церкви України.

"Саме ви дали сміливість це зробити", - сказав Варфоломій.

Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху за Томос про автокефалію, а також за величезну турботу і підтримку віковічних прагнень українського народу до здобуття власної незалежної Церкви.

Петро Порошенко та Вселенський патріарх також обговорили подальші кроки для розбудови ПЦУ. Його Всесвятість запросив п’ятого президента у новому році відвідати резиденцію Вселенського патріарха.