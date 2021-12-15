Эпифаний поблагодарил Порошенко за поддержку ПЦУ: "совместно творим добрые дела"

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в благодарственном Молебне по случаю третьей годовщины Объединительного Собора. Богослужение в Михайловском Златоверхом соборе возглавил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Митрополит Эпифаний выразил благодарность Петру Порошенко за исторический вклад в становление и развитие Православной Церкви Украины.

"Я хотел выразить искреннюю благодарность каждому, а особенно от себя лично, от нашей Поместной Украинской Православной Церкви поблагодарить пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Вы сделали очень много. Во время Объединительного собора и в бурные исторические времена, когда мы сумели провести Объединительный собор и получить Томос от Вселенского патриарха об автокефалии, но посадив дерево, его нужно подливать, обрезать, ухаживать... И все мы вместе делаем эти добрые дела в нашем общем винограднике Божьем, - обратился он к Петру Порошенко. - Украинская Православная Церковь всегда будет с благодарностью помнить то, что было сделано три года назад и то, что делается повседневно и в наше время. Потому что сейчас вы помогаете, способствуете утверждению и развитию нашей поместной Украинской Православной Церкви".

Блаженнейший Эпифаний вручил Петру Порошенко высокую церковную награду - Крест за заслуги перед Православной Церковью Украины. Глава ПЦУ также отметил церковной наградой Марину Порошенко.

"Примите этот церковный Орден в честь Святой Равноапостольной Княгини Ольги за жертвенную любовь и преданную работу во благо нашей Поместной Украинской Православной Церкви и благочестивого украинского народа", - сказал Эпифаний.

Пятый президент Украины поблагодарил Предстоятеля ПЦУ и призвал всех украинцев к объединению.

"Я хочу призвать украинцев продолжить тот путь, который мы начали три года назад, когда сотни приходов присоединились к нашей Церкви и продолжают этот процесс. Это правильное дело, это правильный путь. Жизнь уже доказала, что Православная церковь Украины - это то, что "соединит нашу страну, то, что дарит украинцам духовную государственность, - отметил Порошенко. - Сегодня - великий день. Когда мы подходили к Михайловскому Златоверхому собору, я заметил, что у всех на лицах улыбки, глаза светятся радостью. 15 декабря три года назад Господь подарил нам настоящее чудо".

Пятый президент отметил, что будет помнить всю жизнь десятки тысяч людей на Софийской площади, готовых стоять часами и днями в молитве во время Объединительного собора.

"Случилось то, о чем мечтали и молились десятки поколений украинцев сотни лет - чтобы Господь послал нам чудо Объединенной Православной Церкви. Чудо автокефальной нашей церкви. Я хочу сказать, что Томос об автокефалии нашей церкви является крещением Украины в мире, - отметил Порошенко - Наша Церковь предстала. Она решительно движется по миру через признание нашими сестрами православными церквями. Совместными молитвами, активной международной деятельностью. А это не просто их признание - это поддержка всего мира той героической борьбы, которую на сегодняшний день ведет украинский народ для того, чтобы защититься от агрессии. Для украинцев было непонятно, как во время агрессии, которая уносит жизни, можно ходить в церковь страны-агрессора".

Петр Порошенко особо отметил важность молитвы Православной Церкви Украины во времена, когда есть угроза российского вторжения.

"Нам нужна молитва нашей Церкви и нам нужно в первую очередь объединение общества. Это большая работа, которую делает ПЦУ, потому что она молится за объединение украинцев", - сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко отметил, что более тысячи лет крещение Владимира открыло для украинского народа путь к европейской семье народов.

"Господь слышит наши молитвы, услышит и приведет нас к тому, о чем мечтают все украинцы", - убежден он.