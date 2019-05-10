ru
ua

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана


Он подтвердил, что дал повторные показания прокурорам

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что сегодня его допросили по делу расстрелов на Майдане. Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня президента Петра Порошенко допрашивают в деле расстрелов на Майдане.

Ранее в ГПУ заявили, что Порошенко могут обязать прибыть на допрос в Генпрокуратуру, когда у него завершатся полномочия. По словам Горбатюка, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГенпрокуратуруОжидалось, что он подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года, который до сих пор не имеет официального процессуального статуса. 

Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами РФ В Украине продлили аналоговое вещание в приграничных с РФ районах
Читать все новости