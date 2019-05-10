Порошенко прокоментував свій допит у справі Майдану

Президент України Петро Порошенко підтвердив, що сьогодні його допитали у справі розстрілів на Майдані. Про це він написав у своєму Facebook.

Порошенко зазначив, що сьогодні повторно надав свідчення прокурорам у розслідуванні справи щодо злочинів проти учасників Революції Гідності на Майдані у 2014 році.

"Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства Ця справа надзвичайно важлива для українсько суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов`язково покарані", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні президента Петра Порошенка допитують у справі розстрілів на Майдані.

Раніше в ГПУ заявили, що Порошенко можуть зобов'язати прибути на допит в Генпрокуратуру, коли у нього завершаться повноваження. За словами Горбатюка, на сьогодні відносно Порошенко не можна застосувати силовий привід на допит.

Раніше повідомлялося, що Порошенко не з'явився на допит в Генпрокуратуру. Очікувалося, що він підпише протокол свого допиту від листопада 2016 року, який до цих пір не має офіційного процесуального статусу.