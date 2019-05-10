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Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана

Новости » Политика    10.05.2019 - 22:52
Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана
Фото: Петр Порошенкоо (РБК-Украина)

Он подтвердил, что дал повторные показания прокурорам

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что сегодня его допросили по делу расстрелов на Майдане. Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.

Порошенко прокомментировал свой допрос по делу Майдана

Напомним, ранее стало известно, что сегодня президента Петра Порошенко допрашивают в деле расстрелов на Майдане.

Ранее в ГПУ заявили, что Порошенко могут обязать прибыть на допрос в Генпрокуратуру, когда у него завершатся полномочия. По словам Горбатюка, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос в ГенпрокуратуруОжидалось, что он подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года, который до сих пор не имеет официального процессуального статуса. 

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