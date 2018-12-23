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Порошенко прокомментировал принятие резолюции по Крыму

Новости » Политика    23.12.2018 - 11:06
Порошенко прокомментировал принятие резолюции по Крыму
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Резолюция о нарушении прав человека в Крыму была принята вчера, 22 декабря

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нарушении прав человека в временно оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу президента в Twitter.

По словам Порошенко, принятие резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму и резолюции о выводе войск Российской Федерации из Крыма является четким сигналом для Украины.

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - заявил президент.

Порошенко прокомментировал принятие резолюции по Крыму

Напомним, ранее сообщалось, что 22 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждается нарушение прав человека во временно оккупированном РФ Крыму.

Кроме того, ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, что призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма. Украинскую резолюцию поддержали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

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